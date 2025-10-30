Bank of China stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank of China hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,22 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 HKD je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 330,59 Milliarden HKD in den Büchern – ein Minus von 5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank of China 348,16 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at