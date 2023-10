Bank of China stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bank of China hat am 31.10.2023 die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,190 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bank of China ein EPS von 0,180 CNY je Aktie vermeldet.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,190 CNY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 142,85 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at