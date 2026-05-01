Bank of China stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bank of China stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 USD. Im Vorjahresviertel hatte Bank of China 0,630 USD je Aktie erwirtschaftet.

Bank of China hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45,32 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 43,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at