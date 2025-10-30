Bank of China stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of China hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Bank of China 307,29 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 321,99 Milliarden CNY umgesetzt worden.

