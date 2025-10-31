Bank of China veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bank of China lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 SGD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 SGD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 55,12 Milliarden SGD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59,29 Milliarden SGD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at