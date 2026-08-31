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31.08.2026 06:31:29
Bank of China veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Bank of China präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Bank of China hat ein EPS von 0,21 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,210 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,43 Prozent auf 293,83 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Bank of China 301,15 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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