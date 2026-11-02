Bank of China: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of China hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD gegenüber 0,650 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 44,85 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,27 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at