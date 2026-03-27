Bank of Chongqing: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bank of Chongqing präsentierte in der am 24.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Bank of Chongqing hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,200 CNY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Bank of Chongqing mit einem Umsatz von insgesamt 8,55 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,49 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 14,19 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,53 CNY beziffert, während im Vorjahr 1,38 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 34,74 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 31,65 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at