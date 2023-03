Bank of Chongqing gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bank of Chongqing lud am 31.03.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,31 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 1,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,14 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 14,23 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,27 CNY und einen Umsatz von 14,72 Milliarden CNY beziffert.

