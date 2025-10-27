Bank of Chongqing hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bank of Chongqing stellte am 24.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,400 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,99 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 7,86 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

