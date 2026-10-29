Bank of Chongqing hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bank of Chongqing hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Chongqing 0,530 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Bank of Chongqing im vergangenen Quartal 10,46 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank of Chongqing 9,82 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at