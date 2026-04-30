|
30.04.2026 06:31:29
Bank of Chongqing hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Bank of Chongqing ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bank of Chongqing die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Chongqing 0,500 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,44 Prozent auf 9,73 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,81 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!