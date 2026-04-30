Bank of Chongqing hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bank of Chongqing ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bank of Chongqing die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Chongqing 0,500 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,44 Prozent auf 9,73 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,81 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at