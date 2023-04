Bank of Chongqing öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank of Chongqing hat am 28.04.2023 die Bücher zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,370 CNY gegenüber 0,420 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 3,12 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,13 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at