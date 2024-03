Bank of Chongqing stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank of Chongqing hat am 28.03.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,87 Prozent auf 2,89 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,68 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,41 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 13,96 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at