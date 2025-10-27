Bank of Chongqing stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bank of Chongqing hat sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,53 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,440 HKD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 9,82 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Chongqing 8,55 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at