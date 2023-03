Bank of Chongqing verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Chongqing hat am 31.03.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,31 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,28 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,63 Prozent zurück. Hier wurden 13,14 Milliarden CNY gegenüber 14,23 Milliarden CNY im Vorjahr generiert.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1,27 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 14,72 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at