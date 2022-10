Bank of Chongqing vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bank of Chongqing hat am 26.10.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,330 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Chongqing 0,410 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at