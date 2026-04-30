Bank of Chongqing veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bank of Chongqing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,49 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bank of Chongqing 0,470 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Bank of Chongqing 8,62 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,24 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at