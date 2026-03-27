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27.03.2026 06:31:29
Bank of Chongqing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Bank of Chongqing hat am 24.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 HKD, nach 0,210 HKD im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,38 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 8,10 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,66 HKD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,50 HKD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahr hat Bank of Chongqing im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,68 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 34,32 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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