Bank of Communications: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bank of Communications hat am 28.03.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2021 endete.

Das EPS wurde auf 0,250 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,335 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,56 Prozent auf 57,51 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Communications 59,64 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,247 CNY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 57,51 Milliarden CNY geschätzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,10 CNY gegenüber 0,990 CNY im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 9,33 Prozent auf 269,75 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 246,72 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,11 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 251,79 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at