Bank of Communications: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bank of Communications hat am 21.03.2025 das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,340 HKD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 143,96 Milliarden HKD, gegenüber 145,33 Milliarden HKD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,94 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,26 HKD beziffert. Im Vorjahr waren 1,15 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 591,59 Milliarden HKD, gegenüber 615,40 Milliarden HKD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,87 Prozent präsentiert.

