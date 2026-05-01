Bank of Communications: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bank of Communications hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 HKD, nach 0,370 HKD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,84 Prozent auf 143,88 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 141,28 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at