Bank of Communications: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bank of Communications präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 CNY gegenüber 0,270 CNY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Bank of Communications 130,34 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 129,48 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at