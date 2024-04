Bank of Communications gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bank of Communications hat am 29.04.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,340 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,330 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 67,20 Milliarden CNY gegenüber 67,17 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten hatten einen Gewinn von 0,333 CNY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 62,29 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at