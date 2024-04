Bank of Communications hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bank of Communications gab am 29.04.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,340 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bank of Communications 0,330 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 67,20 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 67,17 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,333 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 62,29 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at