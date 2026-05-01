Bank of Communications öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank of Communications hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 18,41 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,16 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at