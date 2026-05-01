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01.05.2026 06:31:29
Bank of Communications öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bank of Communications hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 CNY, nach 0,340 CNY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 123,45 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 6,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,66 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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