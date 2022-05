Bank of Communications: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Communications äußerte sich am 02.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,310 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,300 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 73,72 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bank of Communications einen Umsatz von 57,17 Milliarden CNY eingefahren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,340 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 66,00 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at