30.03.2026 06:31:29

Bank of Communications stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of Communications äußerte sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,23 HKD gegenüber 0,360 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Bank of Communications mit einem Umsatz von insgesamt 136,62 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,96 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 5,10 Prozent verringert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,18 HKD gegenüber 1,26 HKD je Aktie im Vorjahr.

Mit einem Umsatz von 559,62 Milliarden HKD, gegenüber 591,68 Milliarden HKD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 5,42 Prozent präsentiert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,10 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 257,20 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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