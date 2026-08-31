Bank of Communications vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bank of Communications hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Communications 0,290 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 149,44 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 142,21 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at