Bank of Communications veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bank of Communications hat am 31.10.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,280 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bank of Communications ein EPS von 0,260 CNY je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at