Bank of Communications zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Communications hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,76 USD gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 17,57 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 5,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,77 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 4,03 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 5,33 Prozent auf 71,78 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Bank of Communications 75,83 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 3,97 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 37,21 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at