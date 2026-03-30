Bank of Communications zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Communications hat am 27.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,08 CNY gegenüber 1,16 CNY im Vorjahr.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 539,49 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 511,03 Milliarden CNY.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,10 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 257,20 Milliarden CNY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at