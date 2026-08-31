Bank of Communications zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Communications äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,83 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,920 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank of Communications im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,07 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 18,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at