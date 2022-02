Bank of Cyprus legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bank of Cyprus veröffentlichte am 21.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,052 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bank of Cyprus -0,096 GBP je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 128,3 Millionen GBP umgesetzt, gegenüber 122,1 Millionen GBP im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,171 GBP eingefahren. Im Vorjahr waren -0,331 GBP je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,73 Prozent auf 487,55 Millionen GBP. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 484,01 Millionen GBP gelegen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,088 GBP je Aktie sowie einen Umsatz von 477,88 Millionen GBP belaufen.

Redaktion finanzen.at