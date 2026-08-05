Bank of Cyprus präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Cyprus ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bank of Cyprus die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 293,2 Millionen EUR gegenüber 285,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at