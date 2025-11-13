Bank of Cyprus stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank of Cyprus stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,290 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 285,9 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 21,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at