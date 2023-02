Bank of Cyprus vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bank of Cyprus gab am 20.02.2023 die Zahlen für das am 31.12.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,159 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,052 GBP erwirtschaftet worden.

Bank of Cyprus hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 202,6 Millionen GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 57,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 128,3 Millionen GBP erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,376 GBP. Im Vorjahr waren 0,171 GBP je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 621,02 Millionen GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 484,01 Millionen GBP umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,257 GBP und einen Umsatz von 580,76 Millionen GBP in Aussicht gestellt.

