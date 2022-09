Bank of Cyprus zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Cyprus lud am 31.08.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,063 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,064 GBP je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,16 Prozent auf 132,2 Millionen GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 130,7 Millionen GBP in den Büchern gestanden.

