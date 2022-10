Bank of England erweitert Kaufprogramm um indexierte Gilts

Von Paul Hannon

LONDON (Dow Jones)--Die Bank of England (BoE) hat ihr Anleihekaufprogramm um inflationsindexierte Staatsanleihen erweitert, nachdem ein erneuter Versuch, die Unterstützung für Pensionsfonds auszuweiten, besorgte Anleger nicht beruhigen konnte. In einer Erklärung teilte die Zentralbank mit, dass sie bis Freitag täglich indexgebundene Staatsanleihen im Wert von bis zu 5 Milliarden Pfund (5,7 Milliarden Euro) aufkaufen werde, nachdem sie am Montag die Gesamtsumme der Anleihen, die sie täglich kaufen kann, auf 10 Milliarden Pfund verdoppelt hatte.

Die BoE hatte ihre Anleihekäufe erstmals am 28. September gestartet, um Pensionsfonds zu helfen, die große Positionen in derivativen Anlagen hielten, die durch einen heftigen Ausverkauf britischer Staatsanleihen unter die Räder kamen.

Die Zentralbank räumte ein, dass es trotz ihrer Bemühungen am Montag zu einer weiteren erheblichen Neubewertung der britischen Staatsanleihen und insbesondere der indexgebundenen Gilts gekommen sei, die die Anleger vor steigender Inflation schützen.

Dysfunktionalität auf diesem Markt und die Aussicht auf eine sich selbst verstärkende "Ausverkaufsdynamik" stellen ein erhebliches Risiko für die Finanzstabilität des Vereinigten Königreichs dar", erklärte die BOE.

Vermögensverwalter, die Gelder für Pensionen verwalten, hatten die BoE dazu gedrängt, inflationsindexierte Staatsanleihen ins Visier zu nehmen. Sie machen einen wesentlichen Teil der Pensionsfonds aus und bilden einen Markt, auf dem es schwierig geworden ist, zu handeln.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2022 02:42 ET (06:42 GMT)