Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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19.03.2026 01:10:32
Bank of England 'ready to act' on rising prices as interest rates on hold
Before the conflict began, analysts had expected a cut in the Bank rate at this meeting.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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