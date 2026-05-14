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14.05.2026 06:00:15
Bank of England set to water down stablecoin rules after industry pressure
Deputy governor says initial plans may have been ‘overly conservative’ and central bank ‘looking very hard’ at alternativesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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