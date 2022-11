Bank of Georgia Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bank of Georgia Group gab am 10.11.2022 die Zahlen für das am 30.09.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 6,19 GEL gegenüber 3,80 GEL je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 526,5 Millionen GEL gegenüber 347,8 Millionen GEL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at