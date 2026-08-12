Bank of Georgia Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bank of Georgia Group hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 4,05 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank of Georgia Group noch ein Gewinn pro Aktie von 3,25 GBP in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 577,2 Millionen GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 473,8 Millionen GBP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at