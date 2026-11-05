Bank of Georgia Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bank of Georgia Group hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 4,43 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,49 GBP je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bank of Georgia Group 618,8 Millionen GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 502,4 Millionen GBP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at