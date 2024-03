Bank of Georgia Group legte Quartalsergebnis vor

Bank of Georgia Group stellte am 15.03.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 7,31 GEL gegenüber 13,61 GEL je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 657,2 Millionen GEL gegenüber 584,9 Millionen GEL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 9,60 GBP beziffert. Im Vorjahr waren 8,65 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bank of Georgia Group 1,21 Milliarden GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 928,26 Millionen GBP erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 30,87 GEL je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,51 Milliarden GEL taxiert.

