Bank of Georgia Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank of Georgia Group hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,85 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,32 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Bank of Georgia Group im vergangenen Quartal 545,7 Millionen GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank of Georgia Group 470,3 Millionen GBP umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 13,92 GBP ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 16,37 GBP je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 1,99 Milliarden GBP – das entspricht einem Zuwachs von 21,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,63 Milliarden GBP erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 48,18 GEL je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 4,28 Milliarden GEL taxiert.

Redaktion finanzen.at