Bank of Georgia Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Georgia Group präsentierte am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,78 GBP. Im Vorjahresviertel waren 3,34 GBP je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 526,2 Millionen GBP gegenüber 463,7 Millionen GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at