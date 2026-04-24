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24.04.2026 06:31:29
Bank of Guiyang gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bank of Guiyang ließ sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bank of Guiyang die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0,40 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bank of Guiyang 0,330 CNY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bank of Guiyang in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,09 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,49 Milliarden CNY im Vergleich zu 7,14 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,37 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 1,35 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 26,83 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 12,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Bank of Guiyang 30,71 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,46 CNY sowie einen Umsatz von 13,00 Milliarden CNY belaufen.
Redaktion finanzen.at
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