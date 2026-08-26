Bank of Guiyang gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bank of Guiyang hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,25 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,290 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,80 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,78 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at